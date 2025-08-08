نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يتلقى اتصالًا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس: رفض قاطع لتهجير الفلسطينيين وتحرك دولي ضد إعادة احتلال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من رئيس دولة فلسطين، محمود عباس.

إشادة فلسطينية بالمواقف المصرية الثابتة

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس الفلسطيني أعرب خلال الاتصال عن خالص شكره وتقديره للمواقف المصرية الراسخة والداعمة للقضية الفلسطينية، وللمساعدات الإنسانية المستمرة التي تقدمها مصر للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يشهدها قطاع غزة.

تحذير من خطورة إعادة احتلال غزة

وأضاف السفير محمد الشناوي أن الرئيس محمود عباس أشاد بمواقف مصر القوية في رفض تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدًا وقوف فلسطين إلى جانب مصر، قيادةً وجيشًا وشعبًا، ضد أي محاولات لزعزعة أمنها.

كما حذّر عباس من خطورة القرار الإسرائيلي بإعادة احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه، واعتبره جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الانتهاكات في الضفة الغربية والقدس. وأكد عزمه التحرك على المستويات الدولية والإقليمية، بما يشمل مجلس الأمن الدولي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي لحشد الدعم ضد هذه المخططات.

دعوة لتمكين الدولة الفلسطينية في غزة

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، مع أهمية الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وإدخال المساعدات، وتولي فلسطين المسؤولية الأمنية بدعم عربي ودولي، وانسحاب قوات الاحتلال، بما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح الشرعي تحت مظلة الدولة الفلسطينية.

موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية

من جانبه، أكد الرئيس السيسي موقف مصر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى استمرار الجهود المصرية لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، والعمل على إطلاق سراح الرهائن والأسرى، مع رفض مصر القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.