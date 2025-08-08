نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صحيفة: زيلينسكي يعترف باستحالة استعادة الأراضي المفقودة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - ذكرت صحيفة The Telegraph أن رأس النظام في كييف فلاديمير زيلينسكي اعترف باستحالة استعادة نظامه للأراضي التي خضعت للسيطرة الروسية.

ووفقا لمعلومات الصحيفة، سترحب أوكرانيا بوقف إطلاق النار شريطة ألا يكون هناك اعتراف دولي بالأراضي التي أصبحت تحت السيطرة الروسية.

وتؤكد الصحيفة، أن زيلينسكي رغم ذلك، يقر بأن "تحرير الأراضي باستخدام القوات المسلحة أصبح مستحيلا الآن"، وأنه يجب إيجاد الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق.

في أبريل الماضي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيكون من الصعب على كييف "استعادة" شبه جزيرة القرم التي تم تسليمها إلى روسيا دون إطلاق رصاصة واحدة.

في وقت سابق من اليوم، لفت كيريل دميترييف، ممثل الرئيس الروسي الخاص للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية الانتباه إلى استطلاع يظهر تزايد عدد الأوكرانيين المؤيدين لتحقيق السلام السريع من خلال المفاوضات.

وأشار دميترييف، الذي يشغل كذلك منصب رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إلى أن نتائج دراسة اجتماعية قامت بها مؤسسة غالوب (Gallup) دلت على أن نسبة 69% من الأوكرانيين تؤيد تحقيق السلام بأسرع وقت ممكن عن طريق المفاوضات (هذه النسبة كانت 20% في عام 2022).