نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر: ألمانيا تتخذ قرارا غير معلن بوقف عمل وسائل الإعلام الروسية الرائدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدر مطلع لمراسل وكالة تاس، إن القيادة الألمانية اتخذت قرارا غير معلن بوقف عمل وسائل الإعلام الروسية الرائدة بشكل كامل في أراضي ألمانيا.

وأضاف المصدر: "اتخذت قيادة جمهورية ألمانيا الاتحادية، قرارا غير معلن بوقف عمل وسائل الإعلام الروسية الرائدة في البلاد بشكل كامل". ووفقا له تذرعت السلطات بأن وسائل الإعلام هذه تشكل "تهديدا مباشرا" لأمن ألمانيا، وذلك بسبب نشاط الصحفيين الروس.

وتابع المصدر القول: "سيتم بشكل تدريجي الضغط على ممثلي وسائل الأعلام الروسية في ألمانيا، حتى لا يشعر الجانب الروسي بوجود توجيه رسمي من السلطات في برلين، وبالتالي لتجنب إثارة إجراءات جوابية ضد المراسلين الألمان العاملين في روسيا".

ووفقا للمصدر، "تتضمن خطط الجانب الألماني، زيادة الضغوط على ممثلي وسائل الإعلام الروسية، بما في ذلك على أفراد عائلاتهم"، من أجل إجبارهم على اتخاذ "قرار طوعي" بمغادرة ألمانيا.

وقال المصدر: "يجري الرهان هنا، على أنه بعد التخلص من وسائل الإعلام التي لا تعجب السلطات الألمانية، سيتم تقديم كل المساعدة الممكنة للصحفيين والمدونين المعارضين الروس المقيمين في ألمانيا، وهو ما سيوفر فرصة نقل ما يسمى بالمحتوى الصحيح إلى الجمهور الناطق باللغة الروسية في هذه الدولة".

في فبراير عام 2022، أعلنت الهيئة الناظمة لوسائل الإعلام في ألمانيا، أنها حظرت بث محطة "روسيا اليوم" التلفزيونية الروسية.

وفي نفس العام، حظر الاتحاد الأوروبي بث شبكة قنوات RT و"سبوتنيك" في أي من دول الاتحاد