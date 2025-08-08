نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكرملين: بوتين يبلغ توكايف في اتصال هاتفي نتائج اللقاء مع ويتكوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد المكتب الصحفي للكرملين اليوم بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصل بالهاتف مع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف.

ووفقا لبيان المكتب الصحفي، قام الرئيس بوتين بإطلاع رئيس كازاخستان على سير الحوار مع الولايات المتحدة حول الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك نتائج اجتماعه مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف في الكرملين مؤخرا.

وجاء في بيان المكتب الصحفي: "انطلاقا من روح علاقات التحالف والشراكة الاستراتيجية الروسية- الكازاخستانية، اتصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكايف لمناقشة تقدم الحوار مع واشنطن بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك النتائج الرئيسية للاجتماع الأخير مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف".

يوم الأربعاء الماضي، وصل ويتكوف إلى موسكو في زيارة خامسة إلى روسيا خلال هذا العام.

وفي صباح نفس اليوم اجتمع الرئيس بوتين في الكرملين مع ويتكوف، بحضور يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي. وذكرت مصادر الكرملين أن الاجتماع استمر 3 ساعات