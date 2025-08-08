العالم اليوم - جيه.بي مورغان يتوقع خفض الفائدة الأميركية 4 مرات متتالية

انتم الان تتابعون خبر جيه.بي مورغان يتوقع خفض الفائدة الأميركية 4 مرات متتالية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 أغسطس 2025 01:20 مساءً - ذكر بنك جيه.بي مورغان في مذكرة أنه يتوقع أن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في كل اجتماع من اجتماعاته الأربعة المقبلة، ليصل معدل الفائدة إلى 3.5 بالمئة، إذ يظهر سوق العمل والاقتصاد الأوسع نطاقا مؤشرات على التباطؤ.

وأشار البنك أيضا إلى تحول محتمل في قيادة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن خطط لترشيح الخبير الاقتصادي ستيفن ميران ليحل محل عضوة مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر.

وقال محللو جيه. بي مورغان إن تعيين ميران يمكن أن يمهد الطريق لإجراء إصلاحات مؤسسية أعمق في البنك المركزي الأميركي.

وكان البنك الأميركي قد توقع في وقت سابق خفضا واحدا للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر المقبل.

على صعيد منفصل، ذكر بنك جيه.بي مورغان أن عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر يبرز كأوفر المرشحين حظًا لخلافة جيروم باول في رئاسة الفيدرالي، وهي خطوة من المرجح أن تلقى ترحيبًا في الأسواق المالية.

وأعرب محللو "باركليز" عن موقف مماثل، مشيرين إلى أن تعيين والر من شأنه تقليص حالة عدم اليقين بشأن كيفية تفاعل الفيدرالي مع البيانات الاقتصادية، وهو ما قد يدعم السندات طويلة الأجل.

وبحسب أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، فإن المتعاملين يسعرون الآن احتمالية خفض الفائدة في سبتمبر بنسبة 91.4 بالمئة، مقارنة بـ 37.7 بالمئة فقط الأسبوع الماضي.