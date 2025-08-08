نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركيا: على إسرائيل أن توقف فورا خططها الحربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دانت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة قرار الحكومة الإسرائيلية توسيع عمليتها العسكرية في غزة، مطالبة بتدخل المجتمع الدولي لمنع هذا القرار.

وقالت الخارجية التركية في بيان لها اليوم الجمعة: "إن قرار إسرائيل يمثل مرحلة جديدة من سياستها التوسعية والإبادة الجماعية في المنطقة".

وأضافت أن "كل خطوة تتخذها حكومة نتنياهو الأصولية لمواصلة إبادة الفلسطينيين وتوسيع الاحتلال توجه ضربة قاصمة للسلم والأمن الدوليين، وتفاقم عدم الاستقرار الإقليمي، وتعمق الأزمة الإنسانية".

وأكدت أنه "لن يتحقق السلام الدائم في منطقتنا، إلا من خلال سيادة القانون الدولي، وتغليب الديبلوماسية، وحماية حقوق الإنسان الأساسية".



وتابعت: "يجب على إسرائيل المحتلة أن توقف فورا خططها الحربية، وأن تقبل بوقف إطلاق النار في غزة، وأن تبدأ مفاوضات نحو حل الدولتين".

وطالبت الخارجية التركية المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته لمنع تنفيذ هذا القرار الذي يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرا من أرضهم بجعل غزة غير صالحة للسكن".

كما طالبت مجلس الأمن الدولي بـ "إصدار قرارات ملزمة تمنع إسرائيل من مواصلة تصرفاتها التي تنتهك القانون الدولي والقيم الإنسانية".

الجدير ذكره أن الحكومة الإسرائيلية صادقت فجر اليوم، بعد 10 ساعات من النقاش، على خطة نتنياهو لاحتلال غزة، في تحد واضح لموقف رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، الذي حذر من التبعات الأمنية والإنسانية الخطيرة لمثل هذه الخطوة