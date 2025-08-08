نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قتيل بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة في جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة روسيا اليوم بأن شخصا على الأقل قتل بغارة إسرائيلية استهدفت سيارة من نوع "رابيد" على الطريق الرئيسي محيط بلدة انصارية جنوب لبنان.

وحسب المعلومات فإن مسيرة إسرائيلية لا تزال تحلق فوق موقع الاستهداف على علو منخفض.

وتستمر إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان منذ سريانه في 27 نوفمبر 2024، حيث خرق الجيش الإسرائيلي هذا الاتفاق أكثر من 3000 مرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، فيما يؤكد "حزب الله" التزامه الكامل بالاتفاق.

ويأتي ذلك في وقت تشهد الساحة اللبنانية توترا كبيرا، بعد إعلان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام الحالي، في حين قال "حزب الله" إن قرار الحكومة في نزع سلاح المقاومة "مخالفة ميثاقية واضحة وسنتعامل معه كأنه غير موجود".

وكان وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أعلن أمس الخميس بعد انتهاء جلسة الحكومة التي كانت مخصصة لبحث ملف "حصر السلاح بيد الدولة" أن مجلس الوزراء وافق على بنود الاتفاقية التي اقترحتها الولايات المتحدة لنزع سلاح "حزب الله".

وأوضح أن البنود الرئيسية للاتفاقية المقترحة من الولايات المتحدة تشمل التصفية التدريجية للوجود المسلح، بما في ذلك "حزب الله"، ودعم الجيش اللبناني ونشره في جنوب البلاد.

وقد وصف المبعوث الأمريكي توم باراك قرار الحكومة بأنه "تاريخي وجريء".

وخرج مساء الخميس في الضاحية الجنوبية لبيروت، مناصرون لـ "حزب الله" دعما له وتنديدا بقرار حكومة نواف سلام بسحب سلاح الحزب