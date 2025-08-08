نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عون: منطقتنا تشهد تحولات كبيرة وبات من الضروري إعادة ربط لبنان بدور إقليمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم الجمعة، إن "منطقتنا تشهد تحولات كبيرة"، مشيرا إلى أنه بات ضروريا إعادة ربط لبنان بدور إقليمي منتج.

وقال عون خلال حفل للمغتربين اللبنانيين، إن "منطقتنا تشهد تحولات كبيرة وهناك استثمارات عملاقة في مجالات جديدة مثل الطاقة والاقتصاد الأخضر والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة"، وأضاف: "كلبنانيين لدينا رأس مال بشري مبدع ومؤهل ولدينا شباب وشابات إذا أُتيحت لهم الفرصة يمكن أن يكونوا جزءا أساسيا من هذا التحول".

وأضاف الرئيس اللبناني، أنه "بات من الضروري إعادة ربط لبنان بدور إقليمي منتج وأن يكون المغترب حاضرا في إعادة الإعمار والمشاريع الكبيرة في المنطقة".

وشدد على أنه "نحن بحاجة إلى شراكة حقيقية ونريد أن يكون المغترب اللبناني مستثمرا وشريكا بالقرار".

وكانت الحكومة اللبنانية وافقت الخميس على مقترح أمريكي لنزع سلاح "حزب الله".

وصرح وزير الإعلام اللبناني بول مرقص بأن مجلس الوزراء اللبناني وافق على بنود الاتفاقية التي اقترحتها الولايات المتحدة لنزع سلاح "حزب الله".

وبحسب الوزير، فإن البنود الرئيسية للاتفاقية المقترحة من الولايات المتحدة تشمل التصفية التدريجية للوجود المسلح، بما في ذلك "حزب الله"، ودعم الجيش اللبناني ونشره في جنوب البلاد