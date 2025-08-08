نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دميترييف يلفت الانتباه إلى نتائج استطلاع قبيل قمة بوتين- ترامب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لفت كيريل دميترييف، ممثل الرئيس الروسي الخاص للتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية الانتباه إلى استطلاع يظهر تزايد عدد الأوكرانيين المؤيدين لتحقيق السلام السريع من خلال المفاوضات.

وأشار دميترييف، الذي يشغل كذلك منصب رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إلى أن استطلاع الرأي العام هذا، يأتي قبيل انعقاد القمة الأمريكية الروسية المرتقبة.

وعبر منصة التواصل الاجتماعي X، سرد دميترييف نتائج دراسة اجتماعية قامت بها مؤسسة غالوب (Gallup) وجاء فيها أن نسبة 69% من الأوكرانيين تؤيد تحقيق السلام بأسرع وقت ممكن عن طريق المفاوضات (هذه النسبة كانت 20% في عام 2022).

وكتب دميترييف: "هذا استطلاع مهم للغاية، قبيل القمة بين الولايات المتحدة وروسيا".

في وقت سابق قال دميترييف، إن اللقاء المرتقب بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب قد يكون تاريخيا فعلا.

وأضاف: "تؤكد روسيا إمكانية عقد قمة بوتين وترامب الأسبوع المقبل، وتشدد على أن الاستعدادات لها مستمرة. هذا اللقاء قد يكون تاريخيا. الحوار سينتصر".

من جانبه صرح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، للصحفيين، بأن بوتين وترامب سيلتقيان شخصيا خلال الأيام القريبة المقبلة.

وذكر أوشاكوف، صباح أمس الخميس، أن موسكو وواشنطن بدأتا العمل في مجال تحضير عقد القمة.

ونوهت وسائل إعلام أمريكية مساء الأربعاء الماضي بأن ترامب يرغب في لقاء بوتين مطلع الأسبوع المقبل