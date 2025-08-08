العالم اليوم - روسيا تسجل عجزا بـ 61.8 مليار دولار في الميزانية في 7 أشهر

انتم الان تتابعون خبر روسيا تسجل عجزا بـ 61.8 مليار دولار في الميزانية في 7 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 أغسطس 2025 08:29 صباحاً - ارتفع عجز الميزانية الاتحادية الروسية بشدة خلال الشهر الماضي ليصل إلى مستوى قياسي متجاوزا الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020.

وبحسب بيانات وزارة المالية الروسية وصل العجز المالي خلال أول 7 شهور من العام الحالي إلى 4.9 تريليون روبل (61.8 مليار دولار)، بزيادة قدرها 3.8 مليار دولار عن العجز الذي تستهدفه الحكومة للعام الحالي ككل.

ورغم ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 3 بالمئة سنويا خلال الشهور السبعة الأولى من العام، زادات النفقات بأكثر من 20 بالمئة.

ومنذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في عام 2022، زادت روسيا عجزها المالي سنويًا لتلبية احتياجاتها العسكرية المتزايدة. في الوقت نفسه، كثّفت الولايات المتحدة وحلفاؤها جهودها للحد من قدرة الكرملين على تمويل آلته الحربية.

وتحرك الاتحاد الأوروبي لتشديد العقوبات على قطاعي الطاقة والمالية في روسيا، بينما بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على بعض شركاء موسكو التجاريين الرئيسيين، مثل الهند لوقف شراء النفط الروسي الرخيص.