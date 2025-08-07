7 شهداء في غارات إسرائيلية على لبنان
تسببت غارتان للعدو الإسرائيلي، اليوم الخميس، على زحلة وبلدة كفران قضاء بعلبك في جنوب لبنان، في سقوط سبعة شهداء وعشرة جرحى.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان، إن "غارة العدو الإسرائيلي على طريق المصنع في زحلة أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط 6 شهداء وإصابة عشرة أشخاص بجروح".
وأوضحت أن مسيرة معادية استهدفت في زحلة سيارة على طريق المصنع.
كما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفردان - قضاء بعلبك، أدت إلى سقوط شهيد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 7 شهداء في غارات إسرائيلية على لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.