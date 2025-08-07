7 شهداء في غارات إسرائيلية على لبنان

7 شهداء في غارات إسرائيلية على لبنانتسببت غارتان للعدو الإسرائيلي، اليوم الخميس، على زحلة وبلدة كفران قضاء بعلبك في جنوب لبنان، في سقوط سبعة شهداء وعشرة جرحى.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة قوله في بيان، إن "غارة العدو الإسرائيلي على طريق المصنع في زحلة أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط 6 شهداء وإصابة عشرة أشخاص بجروح".

وأوضحت أن مسيرة معادية استهدفت في زحلة سيارة على طريق المصنع.

كما أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة كفردان - قضاء بعلبك، أدت إلى سقوط شهيد".