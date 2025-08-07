تايلاند وكمبوديا تمدّدان اتفاق وقف إطلاق النار

تايلاند وكمبوديا تمدّدان اتفاق وقف إطلاق الناراتفقت تايلاند وكمبوديا، اليوم، على تمديد اتفاق لوقف إطلاق النار أنهى خمسة أيام من الأعمال الدامية على طول حدودهما المشتركة الشهر الماضي، وتسبب بمقتل 43 شخصا على الأقل.

وجرى التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات قادها أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي رئيس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، بعد ضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وفريق من الوسطاء الصينيين، حيث نص على اجتماع لقادة اقليميين من البلدين الجارين، قبل أن يعقد مسؤولون في مجال الدفاع في تايلاند وكمبوديا ثلاثة أيام من المحادثات في كوالالمبور.

واختتمت هذه المحادثات اليوم بإصدار بيان مشترك رحبت به الولايات المتحدة بحذر، خاصة في ظل اتفاق الطرفين "على وقف إطلاق النار بكل أنواع الأسلحة" ضد "المدنيين والممتلكات الخاصة والأهداف العسكرية"، وفي كل المناطق الحدودية دون انتهاكات في أي ظرف.

وتتواجه تايلاند وكمبوديا منذ عقود حول ترسيم الحدود المشتركة التي تعود لحقبة الهند الصينية الفرنسية، لكن المنطقة لم تشهد تصعيدا كهذا منذ العام 2011، عندما اندلعت اشتباكات في أواخر يوليو الماضي على الحدود المشتركة الممتدة على مسافة 800 كيلومتر.