نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «أبرز التصريحات» مدبولي في مؤتمر مشترك مع نظيره السوداني: مصر والسودان جسد واحد.. ودعم كامل لاستقرار الخرطوم وإنهاء معاناة شعبها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تأكيد جديد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والسودان، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا اليوم، مع نظيره السوداني الدكتور كامل الطيب إدريس، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك عقب جلسة مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، تناولت سبل تعزيز التعاون الثنائي ومناقشة تطورات الأوضاع السودانية.

أبرز تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء المصري:

"نرحب بالدكتور كامل الطيب إدريس والوفد المرافق له في بلدهم الثاني مصر، وهذه الزيارة عزيزة جدًا ونتمنى تكرارها كثيرًا خلال المرحلة المقبلة."

"مصر تعتز بكونها أول دولة يزورها رئيس الوزراء السوداني بعد توليه مهامه، وهو ما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وتقدير السودان للجهد المصري المبذول من أجل استقرار الخرطوم."

"نحن والسودان كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فالعلاقة بين مصر والسودان ضاربة في جذور التاريخ، ومبنية على وحدة المصير بين أبناء وادي النيل."

"نشعر بالألم والأسف الشديد للحرب الدائرة في السودان الشقيق، ونعمل بكل قوة من أجل إنهاء هذه المحنة المؤلمة."

"منذ اندلاع الأزمة، وبتوجيهات واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت مصر على تقديم كافة أوجه العون والدعم للأشقاء السودانيين، وفتح أبوابها لهم ليس من باب التفضُّل، وإنما من منطلق الواجب الإنساني والأخوي."

"نأمل في استعادة السودان الشقيق للأمن والاستقرار، وخروجه من محنته الحالية في أسرع وقت، رفعًا للمعاناة عن كاهل الشعب السوداني، وحماية لمقدراته ووحدة أراضيه."

"نرفض بشكل قاطع أي مساس بسيادة السودان أو وحدة أراضيه تحت أي مسمى أو ظرف."

"تشارك مصر في كافة المبادرات الإقليمية والدولية الرامية لإنهاء الحرب، انطلاقًا من قناعة راسخة بأن استقرار السودان أمر جوهري لأمن القارة الإفريقية بأكملها."

"خلال جلسة المباحثات الموسعة مع الوفد السوداني، ناقشنا سبل تفعيل آليات التعاون المشترك، وجرى الاتفاق على عقد اللجان المشتركة في أقرب توقيت مناسب."

أبرز تصريحات الدكتور كامل الطيب إدريس – رئيس الوزراء السوداني:

"أقف اليوم أمامكم مُتواضعًا، نيابة عن أهل السودان قاطبة، لنُسدي الشكر والتقدير والعرفان لدولة مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا، على هذه المواقف التاريخية النبيلة، وعلى استضافتها للملايين من السودانيين الفارين من ويلات الحرب."

"أكدنا هذه الرسالة خلال لقائنا مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وننقلها مجددًا إلى دولة رئيس الوزراء المصري."

"هذه رسالة من الأمة السودانية، تقديرًا لمواقف مصر التاريخية التي لا تُنسى، وسنرد هذا الجميل بكل المحبة والتقدير للشعب المصري الشقيق."

"شهد اليوم لقاءً تاريخيًا تم خلاله تبادل وجهات النظر في جميع القضايا الوطنية والإقليمية والدولية، وكان هناك توافق تام وإجماع كامل في المواقف والرؤى."

"اتفقنا على أن تكون الرؤية المشتركة بين مصر والسودان شاملة واستراتيجية لمصلحة شعوبنا ولأجيال المستقبل، وسنعمل على تفعيلها من خلال لجان وآليات تنسيقية وفنية مشتركة."

"العهد مع مصر لن ينكسر، والإرادة بين بلدينا لن تلين، وسنظل جسدًا واحدًا في وجه كل التحديات."

الحضور الرسمي:

من الجانب المصري:

السيد/ شريف فتحي – وزير السياحة والآثار

الدكتور بدر عبد العاطي – وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج

الدكتور أحمد فؤاد هنو – وزير الثقافة

من الجانب السوداني:

السيد/ عمر صديق – وزير الخارجية

السيد/ خالد إسماعيل أحمد – وزير الثقافة والإعلام والسياحة

الفريق أول/ عماد الدين مصطفى عدوي – سفير السودان بالقاهرة

وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.