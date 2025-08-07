نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: واشنطن تواصل بحث تسوية النزاع في أوكرانيا مع أوروبا وكييف في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية بعد زيارة المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إلى موسكو أن واشنطن تواصل إجراء مباحثات مع شركائها في أوروبا وكييف بشأن قضية تسوية النزاع في أوكرانيا.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت: "نحن على تواصل مستمر مع شركائنا في أوروبا، وأوكرانيا. هدفنا النهائي هو إنهاء هذا النزاع، وجمع كافة الأطراف وراء طاولة المفاوضات، ووقف إطلاق النار، وإبرام السلام الدائم".

وأشاد ترامب في وقت سابق بنتائج مباحثات بوتين وويتكوف أمس في الكرملين حول تسوية النزاع في أوكرانيا وأعلن عن تحقيق "تقدم كبير" خلال اللقاء.

وذكرت شبكة "سي إن إن" لاحقا، نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن ترامب أصدر تعليمات لفريقه بالتخطيط لعقد اجتماع مع الرئيس الروسي في أسرع وقت ممكن، فيما تحدثت تقارير إعلامية أخرى عن أن ترامب يعتزم عقد لقاء مع بوتين الأسبوع المقبل، ثم إجراء محادثات ثلاثية مع بوتين وزيلينسكي دون حضور زعماء أوروبيين.

ويذكر أن الرئيس الروسي استقبل ويتكوف في موسكو يوم الأربعاء الماضي، ووصف الجانب الروسي اللقاء بأنه كان "بناء"، مؤكدا أن الجانبين بحثا التسوية في أوكرانيا