العالم اليوم - لبنان.. تفاصيل خطة نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر لبنان.. تفاصيل خطة نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 أغسطس 2025 09:28 مساءً - أفادت نسخة من جدول أعمال الحكومة اللبنانية اطّلعت عليها رويترز، بتفاصيل خطة نزع سلاح جماعة حزب الله بحلول نهاية العام، إلى جانب إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية وانسحاب القوات الإسرائيلية من خمسة مواقع في جنوب لبنان.

وأعلن وزير الإعلام اللبناني، بول مرقص، الخميس أن مجلس الوزراء وافق على "إنهاء الوجود المسلح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله".

تفاصيل الخطة

وتحدّد الخطة التي ناقشها مجلس الوزراء اللبناني، أكثر الخطوات تفصيلًا حتى الآن لنزع سلاح جماعة حزب الله المدعومة من إيران، والتي ترفض الدعوات المتزايدة لنزع سلاحها منذ حرب العام الماضي مع إسرائيل.

وانسحب وزراء جماعة حزب الله وحلفاءها الشيعة من اجتماع مجلس الوزراء احتجاجًا على مناقشة الاقتراح.

وكانت إسرائيل قد وجّهت ضربات قاصمة لحزب الله في هجوم العام الماضي خلال صراع تفجّر في أكتوب 2023، عندما بدأت الجماعة في قصف مواقع إسرائيلية على الحدود دعمًا لحليفتها حركة حماس في بداية حرب غزة.

وتهدف الخطة "تمديد وتثبيت" اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصّل إليه لبنان وإسرائيل في نوفمبر.

وجاء في الخطة: "الحاجة الملحة لهذا الاقتراح تبرزها زيادة عدد الشكاوى المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار الحالي، بما في ذلك الغارات الجوية والعمليات عبر الحدود، مما ينذر بانهيار الوضع الراهن الهش".

وتقضي المرحلة الأولى من الخطة بأن تُصدر الحكومة اللبنانية، في غضون 15 يومًا، مرسومًا تلتزم فيه بنزع سلاح حزب الله تمامًا بحلول 31 ديسمبر 2025. وفي هذه المرحلة، ستتوقف إسرائيل أيضًا عن العمليات العسكرية البرية والجوية والبحرية.

وتتطلب المرحلة الثانية أن يبدأ لبنان في تنفيذ خطة نزع السلاح خلال 60 يومًا، على أن توافق الحكومة على "خطة مفصلة لنشر (الجيش اللبناني) لدعم خطة وضع كل الأسلحة تحت سلطة الدولة". وستحدّد هذه الخطة الأهداف المتعلقة بنزع السلاح.

وستبدأ إسرائيل، خلال المرحلة الثانية، في الانسحاب من المواقع التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، والإفراج عن المحتجزين اللبنانيين بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي المرحلة الثالثة، تنسحب إسرائيل، في غضون 90 يومًا، من آخر نقطتين من النقاط الخمس التي تسيطر عليها، وسيتم تأمين تمويل للبدء في إزالة الأنقاض وإعادة تأهيل البنية التحتية تمهيدًا لإعادة الإعمار في لبنان.

أما المرحلة الرابعة، فتنص على أن يتم، في غضون 120 يومًا، تفكيك ما تبقى لدى حزب الله من أسلحة ثقيلة، بما في ذلك الصواريخ والطائرات المسيّرة.

وستنظم الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا وقطر ودول صديقة أخرى في هذه المرحلة مؤتمرًا لدعم الاقتصاد اللبناني وإعادة الإعمار، و"تنفيذ رؤية الرئيس ترامب لعودة لبنان بلدًا مزدهرًا قادرًا على النمو".