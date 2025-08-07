نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء السودان من قلب العاصمة الإدارية: العهد مع مصر لن ينكسر.. وتوافق شامل في كل القضايا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - رئيس وزراء السودان من قلب العاصمة الإدارية: العهد مع مصر لن ينكسر.. وتوافق شامل في كل القضايا
خلال المؤتمر الصحفي المُشترك الذي عقده اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نظيره، الدكتور/ كامل الطيب إدريس، رئيس الوزراء السوداني، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، عقب جلسة المباحثات الموسّعة بين الجانبين، جاءت الكلمات لتعكس متانة العلاقة بين البلدين، ووحدة الرؤية تجاه القضايا المصيرية.
السودان يشيد بدور مصر التاريخي واستضافتها لأبنائه
استهل رئيس وزراء السودان كلمته قائلًا:
"أقف اليوم أمامكم مُتواضعًا، نيابة عن أهل السودان قاطبة، لنُسدي الشكر والتقدير والعرفان لدولة مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا، على هذه المواقف التاريخية النبيلة، وعلى استضافتها للملايين من أهل السودان في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها بلادنا، نتيجة هذه الحرب الضروس التي فرضت علينا".
رسالة وفاء وامتنان للرئيس السيسي وللشعب المصري
وأضاف الدكتور/ كامل الطيب إدريس:
"لقد أكدنا على هذه الرسالة من جانب الشعب السوداني خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم، كما نجدد نقل هذه الرسالة إلى معالي دولة رئيس الوزراء المصري".
الشعب السوداني يُثمن مواقف مصر.. ويؤكد: "هذه الرسالة من الأمة"
واستطرد رئيس الوزراء السوداني مؤكدًا:
"هذه رسالة من الأمة وليست مني كرئيس للوزراء، فهي من كل الشعب السوداني الذي يُثمن عاليًا هذه المواقف التاريخية المهمة، وسوف نُبادل أهلنا في مصر حكومة وشعبًا هذه المواقف وهذه المعاملة الكريمة، التي لقيناها من إخواننا في مصر".
توافق كامل في كل الملفات الوطنية والإقليمية والدولية
وأكد رئيس وزراء السودان:
"شهد اليوم لقاء تاريخيا تبادلنا فيه وجهات النظر في كافة القضايا المُلحة، الوطنية بالنسبة لبلدينا، والإقليمية التي تهم مصر والسودان، والدولية، وأستطيع أن أقول بكُل ثقة، أن هناك توافقًا وإجماعًا في كُل هذه القضايا الوطنية والإقليمية والدولية التي طُرحت اليوم، وسوف نُفعل هذه القضايا من خلال الآليات واللجان الفنية والسياسية المُشتركة بين البلدين".
رؤية كلية لمستقبل مشترك بين الشعبين
وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء السوداني:
"أؤكد أن هذا العهد مع مصر لن ينكسر، وأن هذه الإرادة مع جمهورية مصر العربية لن تلين، وأن هذه الرؤية الثاقبة التي اتفقنا عليها سوف تكون رؤية كلية لمصلحة بلدينا ولأجيال المستقبل".
مشاركة رفيعة المستوى من الجانبين المصري والسوداني
وحضر المؤتمر الصحفي المشترك من الجانب المصري:
السيد/ شريف فتحي، وزير السياحة والآثار
الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج
الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة
ومن الجانب السوداني:
السيد/ عمر صديق، وزير الخارجية
السيد/ خالد إسماعيل أحمد، وزير الثقافة والإعلام والسياحة
الفريق أول/ عماد الدين مصطفى عدوي، سفير جمهورية السودان بالقاهرة
وعدد من كبار المسئولين.