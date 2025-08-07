نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل شخص إثر غارة إسرائيلية على بعلبك في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الصحة اللبنانية أن شخصا قتل جراء غارة إسرائيلية على بلدة كفردان قضاء بعلبك.

وأفادت مصادر لبنانية بأن "​طائرة مسيرة إسرائيلية اغارت على شخص أثناء تنقله مشيا على الأقدام في بلدة كفردان غربي بعلبك مما أدى إلى استشهاده على الفور".

وتستمر إسرائيل بخرق اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان منذ سريانه في 27 نوفمبر 2024، حيث خرق الجيش الإسرائيلي هذا الاتفاق أكثر من 3000 مرة، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات، فيما يؤكد "حزب الله" التزامه الكامل بالاتفاق.

ويأتي ذلك في وقت تشهد الساحة اللبنانية توترا كبيرا، بعد إعلان رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة بحلول نهاية العام الحالي، في حين قال "حزب الله" إن قرار الحكومة في نزع سلاح المقاومة "مخالفة ميثاقية واضحة وسنتعامل معه كأنه غير موجود" مؤكدا أن المحافظة على قوة لبنان هي من الإجراءات اللازمة.

كما أكد أمين عام "حزب الله" نعيم قاسم أن "العدوان الإسرائيلي هو المشكلة وليس السلاح". مضيفا: "حلوا مشكلة العدوان وبعدها نناقش مسألة السلاح"