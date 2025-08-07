السودان يدمّر طائرة إماراتية تحمل مرتزقة

السودان يدمّر طائرة إماراتية تحمل مرتزقةأعلن التلفزيون الرسمي السوداني، الأربعاء، أنّ "الجيش دمّر طائرة إماراتية تحمل مرتزقة كولومبيين، أثناء هبوطها في مطار، غرب البلاد، تسيطر عليه قوات الدعم السريع، ما أسفر عن سقوط 40 قتيلا على الأقلّ".

وأوضح أنّ الطائرة أقلعت من إحدى القواعد الجوية في منطقة الخليج وكانت تنقل "شحنات من العتاد والسلاح" إلى قوات الدعم السريع.

وأشار التلفزيون إلى أنّ "الغارة الجوية أسفرت عن هلاك ما لا يقل عن 40 مرتزقاً كولومبياً كانوا على متن الطائرة".

بدوره، قال مصدر عسكري، طالباً عدم كشف هويته، إنّ الطائرة العسكرية الإماراتية "تعرضت للقصف ودُمّرت بالكامل" في مطار نيالا بدارفور الذي شهد أخيراً غارات جوية متكررة للجيش السوداني في خضمّ حربه المستمرة ضدّ قوات الدعم السريع منذ إبريل/ نيسان 2023.

وفي بوغوتا، قال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو إنّ حكومته تسعى لمعرفة عدد الكولومبيين الذين قضوا في الغارة. وكتب بيترو على منصة إكس للتواصل الاجتماعي "سنرى إن كان بإمكاننا استعادة جثثهم".