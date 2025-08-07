أحمد جودة - القاهرة - "السودان يجدد العهد مع مصر: رؤية موحدة وتوافق شامل في القضايا الوطنية والإقليمية والدولية"

"السودان يجدد العهد مع مصر: رؤية موحدة وتوافق شامل في القضايا الوطنية والإقليمية والدولية"

السودان يشكر مصر على مواقفها التاريخية واستضافتها للملايين

استهل رئيس الوزراء السوداني، الدكتور كامل الطيب إدريس، كلمته بالتعبير عن امتنان شعب السودان لمواقف مصر الإنسانية، قائلًا:

"نُسدي الشكر والتقدير والعرفان لدولة مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا، على هذه المواقف التاريخية النبيلة، وعلى استضافتها للملايين من أهل السودان".

رسالة من الشعب السوداني إلى القيادة المصرية

أكد إدريس أن الشكر ليس فقط باسم الحكومة، بل باسم الأمة السودانية جمعاء، وأضاف:

"هذه رسالة من الأمة وليست مني كرئيس للوزراء... وسوف نُبادل أهلنا في مصر حكومة وشعبًا هذه المواقف وهذه المعاملة الكريمة".

توافق كامل في الرؤى حول القضايا المصيرية

قال رئيس الوزراء السوداني إن المباحثات شهدت تبادلًا لوجهات النظر حول ملفات وطنية وإقليمية ودولية، مؤكدًا:

"هناك توافق وإجماع في كُل القضايا الوطنية والإقليمية والدولية التي طُرحت اليوم".

رؤية مشتركة لمستقبل البلدين

اختتم إدريس كلمته بالتأكيد على متانة العلاقة بين البلدين، قائلًا: