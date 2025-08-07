العالم اليوم - فيديو.. تصريح محافظ شمال سيناء بشأن "الحرب" يثير التفاعل

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. تصريح محافظ شمال سيناء بشأن "الحرب" يثير التفاعل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 أغسطس 2025 06:28 مساءً - أثارت تصريحات محافظ شمال سيناء، خالد مجاور، بشأن جاهزية القوات المسلحة للحرب في حال الاقتراب من الحدود المصرية، تفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي في مصر.⁣

وقال المحافظ في مقطع فيديو: "إنه إذا فرضت علينا الحرب فنحن أهلها وجاهزون لها بكل قوة". مؤكدا أن رد القوات المسلحة سيكون "مفاجئا" إذا فكر أي شخص في الاقتراب من الحدود المصرية.

وأضاف في تصريحات صحفية: "أي بني آدم على مستوى العالم يفكر فقط إنه يقرب على الحدود المصرية، سيكون الرد المصري مفاجئا للعالم كله، الكلام ده مش عاطفي، أنا 41 سنة خدمة قوات مسلحة، وكنت قائد الجيش الثاني الميداني، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية المصرية لمدة 3 سنوات ونصف".

وتابع: "أطمئن الشعب المصري وكل إقليم الشرق الأوسط، لا أحد يجرؤ على الاقتراب من الحدود المصرية، من يقترب من الحدود المصرية لا يلومن إلا نفسه، ليس بما هو معلن ولكن بما هو غير معلن أيضا".