روسيا والإمارات توقعان مذكرة تفاهم لتطوير نقل المركبات ذات القيادة الذكية

أحمد جودة - القاهرة - وقعت روسيا والإمارات العربية المتحدة مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل البري الذكي، بما في ذلك تطوير تقنيات المركبات ذاتية القيادة والذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال زيارة وفد إماراتي رفيع المستوى إلى موسكو، حيث أعلن وزير النقل الروسي أندريه نيكيتين عن هذا الاتفاق الذي يهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في قطاع النقل المتقدم.

وأوضح نيكيتين أن المذكرة تشمل مجالات واسعة مثل النقل الذكي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في النقل البري، والمركبات المستقلة، مع إمكانية التوسع لاحقا إلى اتفاقية حكومية شاملة. كما أشار إلى أهمية التعاون في نقل البضائع العابر عبر الأراضي الروسية، معربا عن اهتمام بلاده بالتعلم من الخبرات الإماراتية في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن روسيا بدأت بالفعل تشغيل شاحنات ذاتية القيادة على طرق مثل "م-11 نيفا" و"تسكاد"، مع خطط للتوسع إلى طريق "م-12 فوستوك" العام المقبل. من جانبها، تمتلك الإمارات تقنيات مماثلة، مما يخلق أرضية مشتركة للتعاون الثنائي.

وتتضمن بنود المذكرة أيضا إقامة تعاون قانوني واستثماري بين القطاعين العام والخاص، وإجراء أبحاث مشتركة، وإعداد برامج تدريبية متخصصة. كما تتناول الوثيقة أيضا مسألة مهمة تتعلق بالتأمين، حيث قال نيكيتين: "ما يهمنا بشكل كبير حاليا هو الخدمات المتعلقة بالنقل البحري والنقل التقليدي، أي المجالات التي تخدم التجارة.

وفي المقابل، تفتح روسيا أيضا أسواقها أمام الإمارات في 12 مجالا"، وهذا الأمر مهم لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي.

وتهدف هذه الشراكة إلى تحقيق التحول نحو نظام نقل مستدام يحقق الحياد الكربوني، مع التركيز على مجالات مثل التنقل الذاتي، والتحول الرقمي للخدمات اللوجستية