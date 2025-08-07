نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لاستقرار السودان ووحدته: نساند جهود تسوية الأزمة وإنهاء المعاناة الإنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، كامل إدريس، رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من أعضاء الوفدين المصري والسوداني.

دعم مصري كامل لوحدة السودان وسيادته

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء شهد بحث تطورات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان، وسبل دعمها في مختلف المجالات، بما يعزز فرص تحقيق الاستقرار والتنمية للشعبين الشقيقين.

وجدد الرئيس السيسي خلال اللقاء تأكيد مصر على موقفها الثابت والداعم لوحدة السودان وسلامة أراضيه، مشددًا على دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوداني.

مباحثات حول جهود التسوية والتعاون في إعادة الإعمار

تناول اللقاء أيضًا الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتسوية الأزمة السودانية، وسبل تحقيق تطلعات الشعب السوداني في استعادة الأمن والسلم الأهلي.

كما بحث الجانبان آليات التعاون بين القاهرة والخرطوم في مجال إعادة إعمار السودان، وتعزيز الشراكة التنموية بما يخدم مصالح البلدين.

شراكة استراتيجية تعكس الروابط التاريخية

يأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين مصر والسودان في ضوء العلاقات التاريخية الراسخة التي تربط الشعبين، والتزام مصر بالوقوف إلى جانب السودان في مواجهة تحديات المرحلة الحالية، وتأكيدًا على أهمية تسوية الأزمة عبر الحوار السياسي ودعم المؤسسات الشرعية السودانية.