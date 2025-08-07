العالم اليوم - من بينهم حكيمي وصلاح.. 30 مرشحا لجائزة الكرة الذهبية

انتم الان تتابعون خبر من بينهم حكيمي وصلاح.. 30 مرشحا لجائزة الكرة الذهبية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 أغسطس 2025 05:28 مساءً - أعلنت الصفحة الرسمية لجائزة الكرة الذهبية على منصة "إكس"، الخميس، عن قائمة اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لفئة الرجال.

وضمت اللائحة 30 لاعبا من مختلف الأندية حول العالم، من بينهم أشرف حكيمي، ومحمد صلاح، وجاءت الأسماء على النحو التالي:

عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)

جود بيلينجهام (ريال مدريد)

ديزيري دوي (باريس سان جيرمان)

دينزل دومفريس (إنتر ميلان)

سيرهو جيراسي (بوروسيا دورتموند)

إرلينج هالاند (مانشستر سيتي)

فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة/آرسنال)

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

هاري كين (بايرن ميونخ)

خفيتشا كفاراتسخيليا (نابولي/باريس سان جيرمان)

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة)

أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)

لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

سكوت ماكتوميناي (نابولي)

كيليان مبابي (ريال مدريد)

نونو مينديز (باريس سان جيرمان)

جواو نيفيز (باريس سان جيرمان)

بيدري (برشلونة)

كول بالمر (تشيلسي)

مايكل أوليسيه (بايرن ميونخ)

رافينيا (برشلونة)

ديكلان رايس (آرسنال)

فابيان رويز (باريس سان جيرمان)

فيرجيل فان دايك (ليفربول)

فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

محمد صلاح (ليفربول)

فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن/ليفربول)

فيتينيا (باريس سان جيرمان)

لامين يامال (برشلونة)

ومن المنتظر أن يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية يوم 22 سبتمبر المقبل، وفق ما أعلنته مجلة "فرانس فوتبول" المنظمة للحفل.