يائير جولان: رئيس الأركان الإسرائيلي يواجه حكومة فاسدة واحتلال غزة يهدد حياة الجنود

أحمد جودة - القاهرة - وجه يائير جولان، زعيم حزب الديمقراطيين ونائب رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق، انتقادات حادة للحكومة الإسرائيلية، متهمًا إياها بـ "التخلي عن المخطوفين في غزة لأسباب سياسية".



وأشار، في تصريحات نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت، إلى أن احتلال قطاع غزة سيقضي تمامًا على فرص إعادة المخطوفين، معتبرًا أن القرار سياسي بحت لا يستند إلى مبررات أمنية.

حماس لم تعد تهديدًا.. والاحتلال سيكلف حياة المئات

أكد جولان أن حركة حماس لم تعد تمثل تهديدًا فعليًا على إسرائيل، ما ينفي الحاجة إلى أي تدخل عسكري موسّع في القطاع.

وأوضح أن أي تحرك نحو احتلال غزة، دون وجود بديل سياسي وإداري لحماس، سيؤدي إلى تحميل الجنود الإسرائيليين مسؤولية إدارة القطاع، ما سيترتب عليه "مقتل مئات الجنود".

إيال زامير في موقف صعب أمام حكومة فاسدة

وفي تقييمه للوضع داخل المؤسسة العسكرية، قال جولان إن رئيس الأركان الإسرائيلي، الجنرال إيال زامير، يحاول التصدي لقرارات الحكومة، لكنه "يقف أمام حكومة فاسدة وأياديه مكبلة"، على حد تعبيره.

وأضاف أن الاجتماعات الأمنية للمجلس الوزاري المصغر تحوّلت إلى استعراض سياسي، حيث "يوقع الوزراء فقط على ما يُملى عليهم"، دون نقاش حقيقي يتعلق بالأمن القومي.

خلفية التوتر بين الجيش والحكومة

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الانتقادات داخل الأوساط السياسية والعسكرية الإسرائيلية ضد توجهات الحكومة الحالية، لا سيما فيما يتعلق بإدارة الملف الفلسطيني والأوضاع الأمنية في قطاع غزة، وسط مخاوف من توريط الجيش في صراعات سياسية قد تؤدي إلى خسائر بشرية جسيمة دون تحقيق أهداف استراتيجية واضحة.