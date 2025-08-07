نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- انهيار أسعار السلع في غزة بعد تدفق المساعدات المصرية.. وفلسطينيون يشكرون القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت أسعار السلع الأساسية في قطاع غزة انهيارًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، تزامنًا مع تكثيف دخول المساعدات الإنسانية المصرية إلى القطاع على مدار الأيام العشرة الماضية، والتي حملت مئات الأطنان من المواد الغذائية والإغاثية الضرورية للنازحين.

وبحسب البيانات الواردة من داخل القطاع، سجّلت بورصة غزة للسلع انخفاضًا تاريخيًا؛ حيث هبط سعر كيلو السكر من 400 شيكل إلى 50 شيكل، وانخفض سعر كيس الدقيق من 150 شيكل إلى 15 شيكل، بينما تراجع سعر جوال البصل من 1000 شيكل إلى 100 شيكل فقط، في تحوّل لاقى ترحيبًا واسعًا بين سكان غزة بعد شهور من المعاناة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار.

التجار يتراجعون بعد كسر الاحتكار

خلال الأشهر الماضية، استغل عدد من التجار نقص المساعدات وفرضوا أسعارًا باهظة على السلع الأساسية، مما تسبب في حالة غضب شديدة بين سكان القطاع.

ومع تدفق المساعدات المصرية بكثافة، أُجبر هؤلاء التجار على خفض الأسعار، وسط موجة من الاستحسان الشعبي والدعوات المستمرة لدعم الجهود المصرية.

وأعرب عدد كبير من الفلسطينيين عن امتنانهم العميق لمصر، مشيدين بدورها في "إغراق غزة" بشاحنات المساعدات، إضافة إلى الإسقاطات الجوية التي تنفذها القوات المسلحة المصرية بشكل منتظم لتوفير السلع الأساسية.

قافلة مساعدات جديدة تنطلق من مصر إلى غزة

أطلقت مصر، اليوم الخميس، القافلة العاشرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة، محمّلة بعشرات الآلاف من الأطنان من المستلزمات الطبية، الأدوية، الأغذية المعلبة، المياه، وغيرها من الاحتياجات الأساسية.

وتأتي هذه القافلة ضمن جهود تحالف العمل الأهلي التنموي بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، في ظل وقف العمليات العسكرية في بعض المناطق داخل القطاع لتيسير توزيع المساعدات للفئات الأكثر احتياجًا.

أكثر من نصف مليون طن مساعدات منذ أكتوبر 2023

في هذا السياق، أكدت الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، أن جهود الإغاثة المصرية بدأت منذ 8 أكتوبر 2023، ولم تتوقف حتى اليوم، مع إطلاق قوافل "زاد العزة" التي بلغ عددها أكثر من 36 ألف شاحنة، حاملةً ما يزيد عن 500 ألف طن من المساعدات الغذائية والطبية واللوجستية.

وأضافت إمام أن فرق الجمعية تعمل دون توقف داخل المراكز اللوجستية في مدينة العريش بشمال سيناء، بالتنسيق مع الشركاء المحليين والدوليين، لضمان استمرار تدفق المساعدات إلى سكان القطاع، باعتبار الهلال الأحمر المصري هو الآلية الوطنية الرسمية لتنسيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

مصر تقود "الدبلوماسية الإنسانية" لتأمين وصول الدعم

وأشارت الدكتورة آمال إمام إلى أن مصر تقود مسارًا إنسانيًا دبلوماسيًا لتعزيز التنسيق مع المجتمع الدولي، من أجل تأمين ممرات إنسانية آمنة ودائمة، بما يضمن استمرار وصول الدعم دون أي عوائق، وسط التحديات المعقدة التي تواجه سكان القطاع.