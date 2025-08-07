الكابينت الإسرائيلي يتجه لإقرار خطة عسكرية للسيطرة الكاملة على غزة

أحمد جودة - القاهرة - هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يدعم احتلال مدينة غزة ومخيمات اللاجئين.. وخطة تمتد لـ 5 أشهر

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الخميس، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) يتجه للموافقة على خطة عسكرية شاملة تهدف إلى فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، وسط دعم قوي من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رغم وجود معارضة داخلية من قيادات عسكرية بارزة.

سيناريوهات عسكرية جاهزة.. رغم اعتراضات عسكرية

وأوضحت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي أعد خلال الأيام الماضية عدة سيناريوهات تنفيذية للعملية، مشيرة إلى أن رئيس هيئة الأركان "إيال زمير" يعارض الخطة من حيث المبدأ، إلا أن ذلك لم يمنع تقدمها للنقاش داخل "الكابينت".

نتنياهو يضغط لاحتلال مدينة غزة ومخيمات اللاجئين

وبحسب الهيئة، فإن الخطة المركزية التي تحظى بدعم نتنياهو تركز على تنفيذ عملية عسكرية واسعة تستهدف احتلال مدينة غزة ومخيمات اللاجئين الواقعة في وسط القطاع، في خطوة اعتبرتها مصادر أمنية تمهيدًا لفرض واقع جديد على الأرض.

تفاصيل العملية: 5 أشهر وتعبئة واسعة لقوات الاحتياط

تشير التقديرات إلى أن العملية ستستمر نحو 5 أشهر، وستتطلب تعبئة مكثفة لقوات الاحتياط الإسرائيلية، ما يعني تصعيدًا ميدانيًا كبيرًا ستكون له تداعيات أمنية وسياسية على المستوى الإقليمي والدولي، في ظل تحذيرات من احتمالية تصاعد ردود الفعل الدولية الرافضة للاجتياح.