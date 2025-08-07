العالم اليوم - أرباح ديزني الفصلية تقفز 100% إلى 5.3 مليار دولار

انتم الان تتابعون خبر أرباح ديزني الفصلية تقفز 100% إلى 5.3 مليار دولار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 أغسطس 2025 12:32 مساءً - أعلنت مجموعة الإعلام والترفيه الأميركية ديزني ارتفاع أرباحها وإيراداتها خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي، مع استمرار نمو قاعدة مشتركي خدمة البث المباشر التابعة لها وزيادة إيرادات المدن الترفيهية المحلية في الولايات المتحدة.

كما رفعت الشركة توقعات أرباحها المعدلة للعام المالي بأكمله، حيث رفعت ربحية السهم المعدلة إلى 5.85 دولار، بزيادة قدرها 10 سنتات عن التوقعات السابقة. وتوقعت الشركة إضافة 10 ملايين مشترك في خدمتي ديزني+ وهولو في الربع الحالي

وأعلنت ديزني عن صفقة بقيمة تزيد عن 1.6 مليار دولار مع رابطة المصارعة الحرة، لكي تبث بطولات الرابطة مثل راسلمينيا عبر شبكة القنوات الرياضية التابعة لها إسبن.

وحققت والت ديزني أرباحًا خلال الربع الثالث من العام المالي، حتى 28 يونيو الماضي، بلغت 5.26 مليار دولار، بما يعادل 2.92 دولار للسهم وبنسبة نمو 101 بالمئة، مقابل 2.62 مليار دولار بما يعادل 1.43 دولار للسهم كانت قد سجلتها خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي الإيرادات ربع السنوية 23.65 مليار دولار، وهو ما يقل قليلا عن توقعات المحللين وكانت 23.68 مليار دولار.

وتتوقع ديزني أن يزيد إجمالي اشتراكات ديزني+ وهولو للبث المباشر خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي بأكثر من 10 ملايين اشتراك مقارنةً بالربع الثالث، وستأتي معظم هذه الزيادة من هولو بفضل اتفاقية تشارتر الموسعة، وفقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي للمجموعة بوب إيجر والمدير المالي هيو جونستون في تصريحات معدة سلفًا.

وتتوقع الشركة زيادة طفيفة في عدد مشتركي ديزني+ في الربع الأخير.