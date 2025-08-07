العالم اليوم - فيديو.. سائح سعودي يستعيد هاتفه بالقوة من لص في لندن

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. سائح سعودي يستعيد هاتفه بالقوة من لص في لندن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 أغسطس 2025 11:17 صباحاً - أظهر مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة تصدّي سائح سعودي لمحاولة سرقة هاتفه في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن، واستعادته للهاتف بالقوة دون أن يتعرض لإصابات.

ويظهر في الفيديو شاب قال مستخدمو الإنترنت إنه سعودي الجنسية، وهو يواجه شخصا حاول سرقة هاتفه المحمول، حيث مسك باللص على الأرض مستخدما يديه وساقيه لمنعه من الفرار.

وقد تمكن السائح من السيطرة على المشتبه به وشل حركته، فيما حاول أحد المارة التدخل لاستعادة الهاتف.

ووقعت الحادثة في شارع مزدحم في لندن، حيث بدا المارة في حالة من الدهشة أثناء محاولة بعضهم فضّ الاشتباك.

وقد أثار الفيديو تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد العديد من المستخدمين برد فعل السائح، الذي تمكن من استعادة هاتفه دون أن يعرض نفسه للخطر.

ولم تسجل إصابات لدى السائح أو تقارير رسمية من الشرطة البريطانية بشأن الحادثة حتى الآن.