العالم اليوم - خطر الفيضانات يهدد نصف ولايات نيجيريا

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 7 أغسطس 2025 02:20 صباحاً - حذّر خبراء الأرصاد الجوية في نيجيريا، الأربعاء، من أن أجزاء من 21 ولاية من أصل 36 في البلاد مُعرضة لخطر الفيضانات خلال الأيام المقبلة نتيجة للأمطار الغزيرة، فيما دعت سلطات مدينة لاغوس سكان بعض المناطق إلى إخلائها.

وقالت وكالة الأرصاد النيجيرية إن "الظروف الجوية مهيّأة بدرجة كبيرة لهطول أمطار غزيرة لفترات طويلة، وعند اقترانها بتشبع التربة وارتفاع منسوب الأنهار فإن ذلك يزيد بشكل كبير من خطر حدوث فيضانات".

وصنّفت الوكالة عددا من الولايات على أنها "عالية المخاطر" من بينها ولاية النيجر حيث أدت الفيضانات في مايو الماضي إلى تدمير حي سكني بالكامل ومقتل ما لا يقل عن 200 شخص.

ورغم أن لاغوس لم تكن مدرجة ضمن قائمة التحذيرات، إلا أن أمطارا استمرت لأكثر من عشر ساعات الإثنين، أغرقت عدة مناطق في المدينة التجارية الكبرى التي يقدّر عدد سكانها بنحو 20 مليون نسمة، مما دفع المسؤولين لتحذير السكان في المناطق المنخفضة من خطر البقاء هناك.

وقال مفوّض البيئة في ولاية لاغوس توكونبو وهاب في مقابلة مع قناة "تشانلز تي في" المحلية: "استنادا إلى توقعات وكالة الأرصاد، فإن كمية الأمطار هذا العام ستكون أعلى بكثير مما شهدناه العام الماضي".

وأضاف "على من يعيشون في المناطق المنخفضة من لاغوس الانتقال موقتا إلى مناطق مرتفعة إلى أن تنحسر الأمطار"، مشيرًا إلى أحياء معروفة مثل ليكي وإيكورودو.

وتشهد نيجيريا عادة موسم أمطار غزيرة من يونيو إلى نوفمبر، وغالبا ما تؤدي هذه الأمطار إلى فيضانات خطيرة، خصوصا في ظل ضعف البنية التحتية والافتقار الى أنظمة التصريف المناسبة في البلاد ذات الكثافة السكانية الأعلى في إفريقيا.

وفي عام 2022 قضى أكثر من 500 شخص وتشرّد 1,4 مليون آخرين في أسوأ فيضانات شهدتها البلاد منذ عقد، فيما أسفرت فيضانات العام الماضي عن مقتل أكثر من 300 شخص وتشريد أكثر من مليون في 34 ولاية على الأقل من أصل 36.