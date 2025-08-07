سلوفينيا تحظر استيراد السلع الإسرائيلية

سلوفينيا تحظر استيراد السلع الإسرائيليةفرضت حكومة سلوفينيا، حظرا على استيراد السلع المنتجة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها "إسرائيل"، كما وافقت على حزمة مساعدات إضافية للفلسطينيين في غزة.

وأكدت في بيان، اليوم الأربعاء، نشر على موقع الحكومة أنها "حظرت اليوم استيراد السلع الواردة من مناشئ في مستوطنات بالأراضي المحتلة، وكذلك الالتفاف على القيود المفروضة على هذه الواردات".

كما أصدرت الحكومة تعليمات للوزارات المختصة للنظر في حظر تصدير البضائع من سلوفينيا المخصصة لهذه المناطق التي تحتلها "إسرائيل".

وقال رئيس الوزراء روبرت جولوب، في بيان نقلته وكالة الأنباء السلوفينية "إن تصرفات الحكومة الإسرائيلية، ومنها بناء المستوطنات غير القانونية، وعمليات الاستيلاء والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وتدمير منازلهم، تشكل انتهاكات خطيرة ومتكررة للقانون الإنساني الدولي".

وأضاف "هذه الأعمال لا تهدد حياة السكان الفلسطينيين وكرامتهم فحسب، وإنما تهدد أسس النظام الدولي".

وكانت سلوفينيا أعلنت في 31 يوليو الماضي، أنها ستحظر كل التبادلات التجارية المتّصلة بالأسلحة مع الكيان المحتل بسبب العدوان على قطاع غزة، في خطوة وصفتها بأنها الأولى من نوعها لدولة في الاتحاد الأوروبي.