تحذير أممي من "تداعيات كارثية" في غزة

تحذير أممي من "تداعيات كارثية" في غزةحذّرت الأمم المتحدة من أنّ توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة يهدّد بـ"تداعيات كارثية"، رافضةً الحل العسكري لإنهاء الحرب في القطاع.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا ووسط آسيا والأميركيتين، ميروسلاف ينتشا، خلال اجتماع لمجلس الأمن، أمس، إنّ "القانون الدولي واضح في هذا الشأن، إنّ غزة جزء ويجب أن تظل جزءاً من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وشدّد على أنّ توسيع نطاق الحرب "يهدّد بتداعيات كارثية على ملايين الفلسطينيين، وقد يشكّل خطراً أكبر على أرواح من تبقّى من الرهائن في غزة"، مضيفاً أنه "ما من حلّ عسكري للنزاع في غزة أو للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الأوسع نطاقاً".

كما جدّد ينتشا الدعوة التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لـ"الإفراج فوراً وبدون شروط عن جميع الرهائن"، معرباً عن أسفه إزاء مواصلة إسرائيل "فرض قيود مشدّدة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وأوضح المسؤول الأممي أن "الجوع في كل مكان في غزة، يظهر بادياً على وجوه الأطفال ويأس الآباء الذين يخاطرون بحياتهم من أجل الوصول إلى الاحتياجات الأساسية"، لافتاً إلى أنّ "ما يُسمح بدخوله لا يكفي الاحتياجات على الإطلاق".