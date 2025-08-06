نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بتنسيق مصري.. مساعدات عربية وإماراتية مكثّفة تدخل غزة برًا وجوًا رغم أهوال الحرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل الجهود الإنسانية العربية لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، وسط تصاعد الأزمة الإنسانية بفعل الحرب المستعرة، حيث تبرز دولة الإمارات العربية المتحدة في طليعة الدول الداعمة، عبر تحركات إغاثية برية وجوية تُنفذ بتنسيق دقيق مع مصر.

وعبرت اليوم 45 شاحنة مساعدات إماراتية من ميناء رفح البري إلى معبر كرم أبو سالم التجاري، محمّلة بنحو 900 طن من المواد الغذائية والإيوائية، في إطار عملية “الفارس الشهم 3” التي تُشرف عليها الإمارات لتقديم الدعم العاجل لسكان غزة.

وجرى تنفيذ هذه العملية بالتنسيق الكامل بين الهلال الأحمر الإماراتي والجهات المصرية المختصة، حسب ماعت جروب في صورة واضحة للتكامل العربي والتضامن الإنساني في مواجهة الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

بالتوازي، نفّذت الإمارات اليوم عملية الإنزال الجوي رقم 64 للمساعدات ضمن مبادرة “طيور الخير”، وهي جزء من “الفارس الشهم 3”، وذلك بالتعاون مع الأردن، وبمشاركة فاعلة من فرنسا وألمانيا وبلجيكا.

وتهدف هذه العمليات إلى إيصال المساعدات إلى المناطق المعزولة والمحرومة من الإمدادات نتيجة تعقيدات الميدان، وتحمل المساعدات أصنافًا من المواد الغذائية والطبية والإغاثية العاجلة، تُسهم في تخفيف معاناة آلاف العائلات.

في ظل واحدة من أصعب المحن التي يمر بها الشعب الفلسطيني، يُشكّل هذا التعاون المصري الإماراتي نموذجًا يُحتذى به في توحيد الجهود الإنسانية، وتقديم الأمل لمن أنهكتهم الحرب، وضيّقت عليهم سُبل الحياة.