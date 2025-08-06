العالم اليوم - غارات إسرائيلية عنيفة على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان

انتم الان تتابعون خبر غارات إسرائيلية عنيفة على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:04 مساءً - أفادت مراسلتنا بوقوع سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في الجنوب اللبناني، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الغارات استهدفت مواقع لحزب الله.

ولم تصدر معلومات فورية عن حجم الأضرار أو الإصابات. أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ موجة من الغارات الجوية على مناطق في جنوب لبنان. وذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن الجيش الإسرائيلي استهدف مستودعات ذخيرة وبُنى تحتية وصفها بالإرهابية، وذلك في إطار ما سمّاه عمليات الإنفاذ في جنوب لبنان.

