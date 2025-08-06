العالم اليوم - القبض على مطلق النار بقاعدة "فورت ستيوارت" الأميركية

انتم الان تتابعون خبر القبض على مطلق النار بقاعدة "فورت ستيوارت" الأميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 أغسطس 2025 11:04 مساءً - أعلن مسؤولون بقاعدة "فورت ستيوارت" العسكرية بولاية جورجيا الأميركية، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، إصابة خمسة جنود في القاعدة بطلقات نارية، مما أدى إلى إغلاق القاعدة قبل إلقاء القبض على مطلق النار.

ولم تتضح على الفور الحالات الصحية للجنود وملابسات حادث إطلاق النار، ولا هوية مطلق النار.

وأعلن الجيش الأميركي فتح تحقيق في الحادث.

وأوضح المسؤولون، في منشور عبر فيسبوك، أن المصابين تلقوا العلاج ثم جرى نقلهم إلى مستشفى "وين" العسكري المجتمعي، مؤكدين عدم وجود أي تهديد للمجتمع.

وذكرت القاعدة العسكرية، عبر الإنترنت، أن مطلق النار كان في منطقة فريق القتال التابع للواء المدرع الثاني، حيث تم إرسال قوات إنفاذ القانون قبيل الساعة 11 صباح اليوم الأربعاء.

وقال مسؤولون إنه تم إلقاء القبض على مطلق النار في الساعة 11:35 صباحا.

كانت متحدثة رسمية، قد صرحت لوكالة أسوشيتد برس (أب)، إنه تم إغلاق أجزاء من قاعدة "فورت ستيوارت" في جنوب شرق ولاية جورجيا الأميركية، في وقت اليوم الأربعاء، بعد ورود بلاغ عن وجود مطلق نار نشط داخل المنشأة العسكرية الواسعة.

ودعا منشور على صفحة قاعدة "فورت ستيوارت" العسكرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جميع الأفراد في المنطقة المغلقة إلى "البقاء في الداخل، وإغلاق جميع النوافذ والأبواب وإقفالها".

وتقع قاعدة فورت ستيوارت العسكرية على بعد نحو 40 ميلا (64 كيلومترا) جنوب غرب مدينة سافانا بولاية جورجيا، وهي أكبر قاعدة عسكرية شرق نهر المسيسيبي، وتضم لاف الجنود التابعين لفرقة المشاة الثالثة بالجيش وأفراد عائلاتهم.

وقالت القاعدة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "بسبب وضع الإغلاق، جميع بوابات قاعدة فورت ستيوارت مغلقة حاليا".

وقال المشرف المجتمعي، برايان بيري، لقناة "دابليو تي أو سي" التليفزيونية، إنه تم إغلاق المدارس الابتدائية الثلاث التابعة للقاعدة أيضا.

وتضم هذه المدارس نحو 1400 طالب، بحسب بيانات وزارة الدفاع الأميركية.

وذكرت "منظومة مدارس مقاطعة ليبرتي"، عبر الإنترنت، أن ثلاث مدارس تقع خارج القاعدة مباشرة اتخذت إجراءات مشابهة للإغلاق "من منطلق الحرص الشديد".

وقال حاكم ولاية جورجيا، برايان كيمب، في بيان، إنه على اتصال مع أجهزة إنفاذ القانون المتواجدة للتعامل مع الحادث".

وقال النائب الأميركي، بادي كارتر، الذي تقع منطقة فورت ستيوارت في دائرته الانتخابية، في منشور على الإنترنت، إنه يراقب الحادث بشكل مستمر.