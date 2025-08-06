العالم اليوم - ترامب يشيد بلقاء ويتكوف وبوتين.. ويتجه لفرض "عقوبات ثانوية"

انتم الان تتابعون خبر ترامب يشيد بلقاء ويتكوف وبوتين.. ويتجه لفرض "عقوبات ثانوية" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 أغسطس 2025 09:12 مساءً - قال الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء إن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أحرز "تقدما كبيرا" في اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن ترامب أطلع بعض حلفاء واشنطن الأوروبيين على مستجدات الاجتماع.

وأضاف ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "مبعوثي الخاص، ستيف ويتكوف، عقد للتو اجتماعا مثمرا للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وتابع: "الجميع يتفق على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي، وسنعمل على تحقيق ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة".

من جانبه، قال مسؤول بالبيت الأبيض إن اجتماع ويتكوف مع بوتين في موسكو سار بشكل جيد، مضيفا أن واشنطن لا تزال تخطط للمضي قدما في فرض عقوبات ثانوية يوم الجمعة.

وقال المسؤول بالبيت الأبيض: "الروس حريصون على مواصلة التعامل مع الولايات المتحدة. ولا يزال من المتوقع تطبيق العقوبات الثانوية يوم الجمعة".

واجتمع ويتكوف مع بوتين لمدة 3 ساعات تقريبا في مهمة في اللحظة الأخيرة سعيا لتحقيق انفراجة في الحرب التي استمرت 3 سنوات.

وكان ترامب قد هدد ترامب بفرض عقوبات على موسكو إذا لم يتم اتخاذ أي خطوات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.