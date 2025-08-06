العالم اليوم - ترامب يتحدث إلى زيلينسكي بعد لقاء بوتين وويتكوف

انتم الان تتابعون خبر ترامب يتحدث إلى زيلينسكي بعد لقاء بوتين وويتكوف من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 أغسطس 2025 08:16 مساءً - قال مصدر مطلع لوكالة "رويترز" إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تحدث هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأربعاء.

وأضاف المصدر أن الاتصال لا يزال جاريا.

وكان المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف قد أجرى محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وقال مستشار بوتين، يوري أوشاكوف، للصحافيين إن "محادثات مفيدة جدا وبناءة" جرت مع ويتكوف، مضيفا أنه تم بحث أوكرانيا والتعاون الاستراتيجي الروسي-الأميركي.

وكان ترامب قد حدد لروسيا مهلة تنتهي الجمعة للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا أو مواجهة عقوبات اقتصادية صارمة.

وبالتزامن مع زيارة ويتكوف إلى موسكو، دعا زيلينسكي واشنطن إلى زيادة الضغط على روسيا لإجبارها على إنهاء الحرب الدائرة في بلاده منذ 2022.

وكتب زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي: "من المهم للغاية تكثيف جميع أدوات الضغط التي تتمتع بها الولايات المتحدة وأوروبا ومجموعة السبع" ضد روسيا.

مشيرا إلى أن الكرملين "لن يسعى فعليا إلى إنهاء الحرب إلا عندما يشعر بضغط كاف".