العالم اليوم - فيديو.. إطلاق نار في قاعدة عسكرية داخل ولاية أميركية

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. إطلاق نار في قاعدة عسكرية داخل ولاية أميركية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 أغسطس 2025 08:16 مساءً - أفاد الجيش الأمريكي بوقوع ضحايا في حادث إطلاق نار نشط داخل قاعدة فورت ستيوارت العسكرية في ولاية جورجيا اليوم الأربعاء.

ووفقا لمنشور على صفحة القاعدة الرسمية في فيسبوك، تم إغلاق القاعدة بالكامل في تمام الساعة 11:04 صباحا بالتوقيت المحلي، وتتواجد قوات إنفاذ القانون في موقع الحادث الذي وقع في منطقة اللواء القتالي المدرع الثاني.

ولم يتوفر على الفور أي تفاصيل إضافية حول عدد الضحايا أو طبيعة إصاباتهم.

لكن العديد من الصفحات الإخبارية المحلية تداولت مقطع فيديو لجنود قالت إنهم كانوا يهرعون داخل القاعدة إثر سماع دوي إطلاق النار.