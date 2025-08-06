نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على مشتري النفط الروسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يهدد بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة تصل إلى 25% على السلع القادمة من الدول التي تقوم بشراء النفط الروسي بشكل مباشر أو عبر أطراف وسيطة.

وجاء في نص الأمر التنفيذي، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض: "في حال ثبت أن أي دولة تستورد النفط من روسيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، فيجب تقديم توصيات لي حول ما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراءات بحق تلك الدولة، ومدى هذه الإجراءات، بما في ذلك إمكانية فرض رسوم إضافية بنسبة 25% على واردات سلعها".

وبحسب الأمر التنفيذي، فقد أُوكلت مهمة تحليل الوضع إلى وزارة التجارة الأمريكية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الخزانة وهيئات فدرالية أخرى، على أن تُعدّ التوصيات بمشاركة مستشاري الرئيس في شؤون الأمن القومي والاقتصاد والصناعة.

ويتعلق الأمر بتهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على الدول التي تشتري النفط الروسي، حيث هدد الرئيس الأمريكي باتخاذ هذه الخطوة إذا لم يتم إحراز أي تقدم في التسوية الأوكرانية خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن ترامب كان قد أعلن في 14 يوليو أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 100% تقريبا على روسيا وشركائها التجاريين إذا لم تصل موسكو وواشنطن إلى اتفاق حول أوكرانيا خلال 50 يوما. ثم أعلن في 29 يوليو تقليص المهلة إلى 10 أيام.

وفي 5 أغسطس، ذكر ترامب أن الولايات المتحدة ستتخذ قرارا لاحقا بشأن فرض الرسوم الجمركية المذكورة، مشيرا إلى أن الخطوات الأمريكية التالية ستعتمد على نتائج محادثات مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف في موسكو.

ويرجّح خبراء دوليون أن العقوبات التي قد تفرضها الولايات المتحدة على الدول المشترية للطاقة الروسية قد ترتد سلبا على الاقتصاد الأمريكي ذاته، محذرين من أن تنفيذ الرئيس ترامب لهذه الخطة سيُشكّل ضربة قاسية، تتمثل في ارتفاع الأسعار على المستهلكين، وتراجع أرباح الشركات الأمريكية، فضلا عن احتمال ارتفاع أسعار النفط