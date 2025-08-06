نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البرهان: معركة الكرامة لن تتوقف إلا بالقضاء الكامل على التمرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أن القوات السودانية نفذت قرار إخلاء الخرطوم من كافة التشكيلات العسكرية تماشيا مع القرارات الرامية لإعادة الأمن والاستقرار إليها.

جاء ذلك خلال مخاطبته اليوم لاجتماع اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الطوارئ وإدارة الأزمة برئاسة والي ولاية الخرطوم أحمد عثمان حمزة وشدد البرهان على أهمية استدامة الأمن والمضي قدمًا في تنفيذ القرارات الصادرة لإخلاء العاصمة من السلاح والمظاهر المسلحة.

ووجه البرهان لجنة أمن ولاية الخرطوم باتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات قانونية حاسمة لمنع حمل السلاح خارج الأطر النظامية وحصره داخل الوحدات العسكرية النظامية بما يضمن ضبط الانفلات الأمني وتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الوطن والمواطن.

ولفت البرهان لأهمية الخرطوم العاصمة الوطنية ذات التأريخ العريق والجهود التي بذلت من أجل تحريرها وفق خطة استراتيجية محكمة من قبل القوات المسلحة والقوات المشاركة في معركة الكرامة وقدمنا فيها أرواحا عزيزة من ابناء الشعب السوداني حتى تم دحر التمرد من الولاية.

وأشاد البرهان بجهود وصمود والي الخرطوم وأعضاء حكومة الولاية خلال فترة معركة الولاية ولم يغادرها بجانب الجهود المبذولة من قبل لجنة الطوارئ لتقديم الخدمات الضرورية.

وقطع البرهان عهدا بأن معركة الكرامة لن تتوقف إلا بالقضاء الكامل على التمرد مؤكدا مضي الجيش قدما في أداء واجبه الوطني تجاه حماية البلاد والحفاظ على وحدته وسلامة أراض السودان دون أي تهاون.

فيما أكد والي الخرطوم أن الولاية ماضية في تنفيذ القرارات الكفيلة بتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير بيئة مواتية لعودة الحياة إلى طبيعتها مشيدا في الوقت ذاته بجهود القوات النظامية ولجان الخدمات والطوارئ في التصدي لكافة التحديات التي تواجه مواطني الولاية