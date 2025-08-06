العالم اليوم - مقتل وزيري الدفاع والبيئة في غانا بتحطم مروحية

انتم الان تتابعون خبر مقتل وزيري الدفاع والبيئة في غانا بتحطم مروحية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 أغسطس 2025 07:20 مساءً - أعلنت الحكومة في غانا مقتل 8 أشخاص، بينهم وزيرا الدفاع والبيئة، في حادث تحطم مروحية، بمنطقة أشانتي الجنوبية يوم الأربعاء.

وأبلغ الجيش الغاني في وقت سابق من يوم الأربعاء فقدان الاتصال بمروحية من طراز Z9 كانت في طريقها من العاصمة أكرا إلى أوبواسي، وهي مدينة تعدينية جنوب غانا.

وأضاف أن 5 ركاب وثلاثة من أفراد الطاقم كانوا على متن الطائرة.