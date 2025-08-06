نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية والهجرة يلتقي أعضاء الجالية المصرية في اليونان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بالجالية المصرية في اليونان يوم الاربعاء ٦ أغسطس ٢٠٢٥.

أكد الوزير عبد العاطي حرصه على الالتقاء بالجاليات المصرية في زياراته الخارجية، مرحبًا بدور الجالية المصرية في اليونان في تعزيز أواصر العلاقات بين مصر واليونان، واستعرض الجهود الحثيثة التي تقوم بها وزارة الخارجية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج لتحسين جودة المعاملات القنصلية. كما أطلع أعضاء الجالية على المبادرات المختلفة التي أطلقتها وزارة الخارجية بالتعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة خلال الفترة الأخيرة لخدمة مصالح المصريين في الخارج، مؤكدًا أنه يأتي في إطار الأهمية التي توليها الدولة لرعاية مصالح المواطنين المصريين بالخارج.

كما استعرض الوزير عبد العاطى نتائج النسخة السادسة من مؤتمر المصريين بالخارج الذى عقد في القاهرة يومي ٣ و٤ أغسطس ٢٠٢٥ والمبادرات التي تم إطلاقها خلال أعماله وفى مقدمته مبادرة "مدرستك في مصر" لأبناء المصريين في الخارج والتي تهدف إلى توفير خدمات تعليمية متميزة لأبناء المصريين في الخارج وتسهيل دراستهم للمناهج المصرية مع التركيز على ارتباطهم بالوطن ثقافيًا وتعليميًا.

ورحب وزير الخارجية بمشاركة أبناء الجالية في الاستحقاق الانتخابى الأخير مؤكدًا أهمية مشاركة المصريين بالخارج في الاستحقاقات الوطنية المقبلة إعلاءً لقيم المواطنة وممارسة لحقوقهم الدستورية. كما استعرض التحديات الجسيمة التي تواجه المنطقة وما تبذله الدولة المصرية من جهود لحماية أمنها القومي والحفاظ على امنها واستقرارها.

وفي ختام اللقاء، دار نقاش تفاعلى مع أبناء الجالية، تم خلاله الاستماع إلى آرائهم بشأن سبل تلبية احتياجاتهم ومقترحاتهم حول تطوير الخدمات القنصلية في الخارج.