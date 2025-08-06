العالم اليوم - تفاصيل القصة.. إيران تنفذ حكم الإعدام بحق جاسوس للموساد

انتم الان تتابعون خبر تفاصيل القصة.. إيران تنفذ حكم الإعدام بحق جاسوس للموساد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 أغسطس 2025 09:24 صباحاً - أعلنت السلطات الإيرانية، الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص أدين بالتجسس لصالح إسرائيل وتزويدها بمعلومات عن عالم نووي اغتيل خلال الحرب الأخيرة بين البلدين في يونيو الماضي.

وأفاد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية الإيرانية، أن المدعو روزبه وادي أُعدم بعد استكمال الإجراءات القضائية ومصادقة المحكمة العليا على الحكم الصادر بحقه.

وأوضح الموقع أن وادي أدين بتسريب معلومات استخباراتية "حول عالم نووي إيراني تم اغتياله خلال العدوان الصهيوني الأخير"، في إشارة إلى حرب الأيام الاثني عشر التي اندلعت بين إيران وإسرائيل في يونيو 2025.

ولم تكشف السلطات الإيرانية تفاصيل إضافية بشأن هوية العالم المستهدف أو طبيعة المعلومات التي نُقلت، إلا أن القضية تأتي في سياق التوترات الأمنية المتصاعدة بين طهران وتل أبيب، والتي شهدت مواجهات مباشرة وغير مسبوقة بين الجانبين خلال الأشهر الماضية.