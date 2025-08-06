العالم اليوم - الأمم المتحدة تدين احتجاز الرهائن وتنتقد سلوك إسرائيل في غزة

انتم الان تتابعون خبر الأمم المتحدة تدين احتجاز الرهائن وتنتقد سلوك إسرائيل في غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 أغسطس 2025 08:20 صباحاً - أدان مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لأوروبا وآسيا الوسطى والأميركيتين، ميروسلاف ينتشا، استمرار احتجاز الرهائن لدى حركة حماس، مجددا دعوة المنظمة الدولية للإفراج غير المشروط عنهم.

وفي كلمته أمام مجلس الأمن، أشار ينتشا إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، حيث يواجه أكثر من مليوني شخص أوضاعا مأساوية في ظل الحصار الإسرائيلي والعمليات العسكرية المستمرة منذ أشهر.

وأعرب عدد من ممثلي الدول الأعضاء في المجلس عن تضامنهم مع الرهائن الإسرائيليين، إلا أن بعضهم وجّه انتقادات صريحة لسلوك إسرائيل خلال الحرب، التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، بحسب تقارير أممية.

ودعا عدد من الدبلوماسيين إلى ضرورة إنهاء الحرب ورفع الحصار المفروض على قطاع غزة، مؤكدين أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.