العالم اليوم - 815 مليون يورو أرباح "دي إتش إل" الألمانية في الربع الثاني

انتم الان تتابعون خبر 815 مليون يورو أرباح "دي إتش إل" الألمانية في الربع الثاني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 أغسطس 2025 06:28 صباحاً - زادت مجموعة "دي إتش إل" الألمانية للخدمات اللوجستية أرباحها في الربع الثاني هذا العام، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما أبقت على توقعاتها للأرباح للعام المالي 2026.

وأعلنت المجموعة أمس الثلاثاء في فرانكفورت أن صافي الربح ارتفع بنسبة 9.6 بالمئة ليصل إلى 815 مليون يورو في الربع الثاني، مقارنةً بـ 744 مليون يورو في العام السابق.

وتحسنت ربحية السهم بنسبة 14.3 بالمئة لتصل إلى 0.72 يورو، مقابل 0.63 يورو في العام السابق.

وارتفعت الأرباح التشغيلية (الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب) بنسبة 5.7 بالمئة لتصل إلى 1.43 مليار يورو، مقارنة بـ1.35 مليار يورو في العام السابق، مدعومةً بتحسينات في التكاليف وإدارة العائدات.

وتحسن هامش الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب بمقدار 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 7.2 بالمئة، مقابل 6.5 بالمئة العام السابق.

وانخفضت إيرادات المجموعة بنسبة 3.9 بالمئة لتصل إلى 19.8 مليار يورو، مقابل 20.6 مليار يورو في العام السابق، وذلك بسبب تأثيرات أسعار الصرف وتباطؤ الزخم في أحجام التجارة. وانخفضت الإيرادات الدولية بنسبة 4.6 بالمئة لتصل إلى 14.7 مليار يورو.

ومن المتوقع أن تحقق مجموعة "دي إتش إل" نتائج تشغيلية في السنة المالية 2025 لا تقل عن 6 مليارات يورو، وتدفقا نقديا حرا - باستثناء عمليات الدمج والاستحواذ - بقيمة حوالي 3 مليارات يورو.

وتتوقع المجموعة بيئة اقتصادية كلية مستقرة. ومن المتوقع أن تُسهم تحسينات التكاليف بشكل إيجابي في نمو الأرباح.

وقالت المديرة المالية للمجموعة، ميلاني كرايس: "في الربع الثاني أثرت النزاعات التجارية والتوترات الجيوسياسية على حراك الاقتصاد العالمي... نتوقع استمرار التقلبات في الاقتصاد العالمي خلال النصف الثاني من العام. تركيزنا على تحسين الكفاءة وأسواق النمو يؤتي ثماره في هذا الوضع".