العالم اليوم - مليار دولار أرباح "دبي الإسلامي" في النصف الأول

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 أغسطس 2025 06:28 صباحاً - أعلن بنك دبي الإسلامي ارتفاع صافي أرباحه لتصل إلى 3.7 مليار درهم (حوالي 1.01 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، وبنمو نسبته 10 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال، أكبر بنك إسلامي من حيث الأصول في دولة الإمارات في إفصاح على سوق دبي المالي، إن الأرباح قبل احتساب الضرائب قد بلغت 4.3 مليار درهم (حوالي 1.2 مليار دولار)، مسجلا نمواً سنوياً قدره 16 بالمئة، بدعم من ارتفاع الإيرادات التشغيلية إلى 6.4 مليار درهم (1.7 مليار دولار).

وواصل بنك دبي الإسلامي تحقيق نمو مستدام في ميزانيته العمومية التي توسعت بنسبة 8 بالمئة منذ بداية العام لتتجاوز 373 مليار درهم، أي أكثر من 100 مليار دولار.

وارتفع صافي الموجودات التمويلية إلى 237 مليار درهم بزيادة نسبتها 12 بالمئة، فيما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 14 بالمئة لتبلغ 284 مليار درهم.

وقال محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان حاكم دبي رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: "حافظ دبي الإسلامي على أدائه المتميز من خلال حوكمة رشيدة والتزام راسخ بتقديم خدمات مصرفية مبنية على القيم، وتعكس النتائج التي حققها البنك في النصف الأول من العام إرثًا من التقدم، وهي نتاج خمسة عقود من التوافق والالتزام بأجندة التنمية الوطنية للبلاد".

وأضاف: "يُمثل هذا العام علامة فارقة في تلك المسيرة، فمنذ تأسيسه عام 1975، تطور دبي الإسلامي ليصبح مؤسسة مالية إسلامية رائدة، برأس مال سوقي يتجاوز 65 مليار درهم وموجودات تبلغ 370 مليار درهم، وفي النصف الأول من عام 2025، تجاوز إجمالي موجودات البنك 100 مليار دولار، وهذا ليس مؤشرا على حجم أعماله فحسب، بل أيضا على قدرته على التكيف وسرعة استجابته للمشهد العالمي دائم التغير".

من جانبه، قال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي الإسلامي: "رغم التقلبات الاقتصادية التي شهدتها الأسواق، حقق البنك نموا ملحوظا بنسبة 16 بالمئة في الأرباح قبل الضريبة، ومع إقرار ضريبة الشركات ودخولها حيز التنفيذ للمرة الأولى هذا العام، واصل البنك أداءه القوي والمتميز، محققا صافي أرباح بعد احتساب ضريبة الشركات بلغت 3.7 مليار درهم".