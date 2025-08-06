العالم اليوم - البرازيلي إستيفاو ينضم رسميا إلى تشلسي

انتم الان تتابعون خبر البرازيلي إستيفاو ينضم رسميا إلى تشلسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 أغسطس 2025 03:12 صباحاً - أعلن نادي تشلسي الإنجليزي، يوم الثلاثاء، رسميا انضمام البرازيلي الشاب إستيفاو لصفوف الفريق اللندني.

وانضم إستيفاو إلى تشلسي الصيف الماضي قادما من بالميراس البرازيلي مقابل حوالي 29 مليون جنيه إسترليني، بجانب حوافز محتملة.

وقضى إستيفاو الموسم الماضي معارا لفريق بالميراس قبل انضمامه إلى تشلسي الثلاثاء.

وشارك المهاجم، الملقب بـ"ميسينيو" والبالغ من العمر 18 عاما، مع بالميراس أمام تشلسي في دور الثمانية من كأس العالم للأندية، وهي البطولة التي توج تشلسي بلقبها في النهاية.

وقال إستيفاو للموقع الرسمي لتشلسي "سعيد للغاية، إنه لشرف عظيم أن أمثل أحد أكبر أندية العالمن أتمنى أن أتمكن من مساعدة الفريق بأفضل طريقة ممكنة".