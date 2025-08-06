العالم اليوم - تحذير أممي من "تداعيات كارثية" لتوسيع إسرائيل عملياتها بغزة

انتم الان تتابعون خبر تحذير أممي من "تداعيات كارثية" لتوسيع إسرائيل عملياتها بغزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 أغسطس 2025 02:16 صباحاً - حذر مسؤول كبير في الأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل غزة يهدد بـ "تداعيات كارثية".

وقال ميروسلاف جينكا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون أوروبا ووسط آسيا والأميركيتين خلال اجتماع لمجلس الأمن إن توسيع نطاق الحرب "يهدد بتداعيات كارثية على ملايين الفلسطينيين، وقد يشكل خطرا أكبر على أرواح من تبقى من الرهائن في غزة".

وأضاف جينكا "ما من حل عسكري للنزاع في غزة أو للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني الأوسع نطاقا".

خلال زيارة لمعسكر تدريبي للجيش الثلاثاء، قال نتنياهو إن "من الضروري إتمام هزيمة العدو في غزة، لتحرير جميع رهائننا، وضمان ألا تشكل غزة تهديداً لإسرائيل بعد الآن".

وعلى مدى 22 شهرا، دمّرت الضربات الإسرائيلية مساحات كبيرة من قطاع غزة وسط تحذيرات متكرّرة من خطر المجاعة وتزايد الضغوط على حكومة نتنياهو لوقف الحرب.

وأدى هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 إلى مقتل 1219 شخصا في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وفقا لتعداد لوكالة فرانس برس يستند الى بيانات رسمية.

ومن أصل 251 رهينة احتجزوا خلال الهجوم الذي أشعل فتيل الحرب الدائرة في غزة، ما زال 49 داخل القطاع، بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم قُتلوا.