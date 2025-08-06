العالم اليوم - الجزائر.. تحطم طائرة استطلاع يخلّف 4 قتلى من جنسيات مختلفة

انتم الان تتابعون خبر الجزائر.. تحطم طائرة استطلاع يخلّف 4 قتلى من جنسيات مختلفة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 6 أغسطس 2025 02:16 صباحاً - أعلن جهاز الدفاع المدني في الجزائر، يوم الثلاثاء، وفاة 4 أشخاص "كانوا يؤدون واجبهم المهني"، على خلفية سقوط طائرة استطلاع بمطار " فرحات عباس" بولاية جيجل شرقي البلاد.

وكشف ذات المصدر أن الطائرة هي من نوع "زيلين" تابعة لجهاز الدفاع المدني، وكانت في مهمة تدريبية. وأكد المصدر أن الجهات المختصة باشرت تحقيقًا لتحديد أسباب وملابسات الحادث.

