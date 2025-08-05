نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السفارة الروسية في كوبنهاغن: الدنمارك تراهن على استمرار النزاع الأوكراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت السفارة الروسية في كوبنهاغن أن قرار السلطات الدنماركية المشاركة في شراء أسلحة أمريكية للقوات الأوكرانية يثبت أن البلاد لا تزال تعتمد على استمرار الأعمال القتالية.

أعلنت السويد والنرويج والدنمارك الثلاثاء عن تخصيص نحو 500 مليون دولار بشكل مشترك لشراء أسلحة أمريكية للقوات الأوكرانية، تشمل أنظمة الدفاع الجوي والأسلحة المضادة للدبابات والذخائر وقطع الغيار.

وقالت البعثة الدبلوماسية الروسية: "قرار الدنمارك بالمشاركة في المشتريات المشتركة لدول الناتو للأسلحة الأمريكية للقوات الأوكرانية يؤكد فقط أن كوبنهاغن لا تزال تعتمد على استمرار وتصعيد الأعمال القتالية في أوكرانيا. إنهاء النزاع بالوسائل السياسية والدبلوماسية مع مراعاة مصالح روسيا ليس جزءًا من خطط الدنمارك".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن سابقا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفقا على إرسال أسلحة أمريكية لنظام كييف، على أن تتحمل أوروبا التكاليف. وستشمل الشحنات المستقبلية بطاريات "باتريوت" وليس فقط الصواريخ. وتشير التقارير الإعلامية إلى أن واشنطن تضغط على ألمانيا لشراء ضعف أنظمة الدفاع الجوي المتفق عليها سابقا. فيما رفضت فرنسا وإيطاليا والتشيك وهنغاريا ودول أخرى المشاركة في هذه المبادرة.

وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستكون هدفا مشروعا للجيش الروسي. وشددت الوزارة على أن دول الناتو "تلعب بالنار" من خلال توريد الأسلحة لكييف. كما أكد الكرملين أن ضخ الأسلحة الغربية لنظام كييف لا يسهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

وأشار لافروف أيضا أن الولايات المتحدة والناتو يشاركان مباشرة في النزاع في أوكرانيا، ليس فقط من خلال توريد الأسلحة ولكن أيضا من خلال تدريب الكوادر في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى