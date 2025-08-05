نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيسة المكسيك: رفضنا طلب ترامب نشر قوات أمريكية على أراضينا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - صرحت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اقترح نشر قوات أمريكية على الأراضي المكسيكية، إلا أن هذه المبادرة قوبلت بالرفض القاطع.

وقالت شينباوم خلال مؤتمر صحفي عُقد في القصر الرئاسي: "لقد اقترح الرئيس ترامب بالفعل دخول الجيش الأمريكي إلى المكسيك".

وأضافت: "قلتُ له لا، هذا الأمر غير مطروح للنقاش وليس على جدول الأعمال، وقد تفهم ذلك".

وأدلت شينباوم بهذه التصريحات تعليقا على التأثير المحتمل للحوادث الأمنية الداخلية على العلاقات مع الولايات المتحدة والمفاوضات بشأن الاتفاقيات الأمنية.

واختتمت شينباوم قائلة: "هذه المسألة ليست على جدول الأعمال، ولكن هناك أشكال أخرى من التعاون والتنسيق دون تبعية ومع احترام سيادتنا".

وكان البرلمان المكسيكي، قد أقر في مارس الماضي، تعديلا دستوريا لتعزيز سيادة البلاد ومعاقبة التدخلات الأجنبية، وذلك ردا على قرار ترامب إدراج ستة كارتلات مكسيكية على قائمة المنظمات "الإرهابية".

وبأغلبية ساحقة بلغت 417 صوتا مؤيدا و36 صوتا معارضا، اعتمد مجلس النواب مشروع التعديل الدستوري الذي كانت شينباوم أعلنت عنه في 20 فبراير ردا على قرار نظيرها الأمريكي.

هذا وزاد الوجود العسكري الأمريكي بشكل مطرد على طول الحدود الجنوبية مع المكسيك في الأشهر الأخيرة، بعد أمر ترامب في يناير الذي قضى بتعزيز دور الجيش في وقف تدفق المهاجرين